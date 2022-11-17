В Махачкале идет эвакуация учащихся колледжей

Этим утром в Махачкале началась эвакуация студентов колледжей. Об этом информирует мэрия города.

По сведениям администрации, в колледжи поступила информация о минировании. Всех ребят экстренно эвакуируют из корпусов. Стоит напомнить, что 3 дня подряд в школах Махачкалы, а также в детских садах эвакуировали детей из-за угрозы минирования. После обследования учреждений сведения о минировании не подтвердились.