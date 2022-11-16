Открыта проверка по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Дагестане

Прокуратура региона начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Бабаюртовском районе.

По предварительным сведениям, 15 ноября, около 19:30, на 414 км федеральной автомобильной дороги «Астрахань-Махачкала» водитель пассажирского автобуса «Неоплан», игнорируя правила дорожного движения, допустил столкновение с полуприцепом грузового автомобиля. В результате аварии помощник водителя автобуса от полученных повреждений погиб на месте. Пассажиры не пострадали.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований закона об организации пассажирских перевозок. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному инциденту», — сообщает надзорное ведомство.