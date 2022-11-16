ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» вышел из борьбы за Кубок России

Махачкалинский клуб «Динамо» вышел из борьбы за Кубок России

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16 ноября, 2022. Среда 08:15
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Махачкалинский клуб «Динамо» вышел из борьбы за Кубок России

Махачкалинскому клубу «Динамо» не удалось продолжить борьбу за Кубок России.

Махачкалинский клуб «Динамо» вышел из борьбы за Кубок России

В очередном этапе розыгрыша турнира дагестанцы уступили в серии послематчевых пенальти команде «Уфа» – 4:3.

При этом матч в основное время завершился со счетом 2:2.

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