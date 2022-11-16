В очередном этапе розыгрыша турнира дагестанцы уступили в серии послематчевых пенальти команде «Уфа» – 4:3.
При этом матч в основное время завершился со счетом 2:2.
Махачкалинскому клубу «Динамо» не удалось продолжить борьбу за Кубок России.
В очередном этапе розыгрыша турнира дагестанцы уступили в серии послематчевых пенальти команде «Уфа» – 4:3.
При этом матч в основное время завершился со счетом 2:2.
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