Инцидент прошел на 414 км автомобильной дороги «Астрахань-Махачкала».
В результате аварии от полученных травм на месте ДТП погиб один пассажир автобуса.
«Сведения предварительные, обстоятельства происшествия, число и личности участников автоаварии уточняются», — отметили в ведомстве.
КамАЗ врезался в пассажирский автобус в Дагестане
- Автор Дарья
- 16 ноября, 2022. Среда 01:24
Вчера, 15 ноября, в Бабаюртовском районе грузовая машина «КамАЗ» столкнулась с пассажирским автобусом, информирует пресс-служба МВД по республике.
Инцидент прошел на 414 км автомобильной дороги «Астрахань-Махачкала».
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