ЗАМАНА - КамАЗ врезался в пассажирский автобус в Дагестане

КамАЗ врезался в пассажирский автобус в Дагестане

Автор
16 ноября, 2022. Среда 01:24
||||
КамАЗ врезался в пассажирский автобус в Дагестане КамАЗ врезался в пассажирский автобус в Дагестане

Вчера, 15 ноября, в Бабаюртовском районе грузовая машина «КамАЗ» столкнулась с пассажирским автобусом, информирует пресс-служба МВД по республике.

КамАЗ врезался в пассажирский автобус в Дагестане

Инцидент прошел на 414 км автомобильной дороги «Астрахань-Махачкала».

В результате аварии от полученных травм на месте ДТП погиб один пассажир автобуса.

«Сведения предварительные, обстоятельства происшествия, число и личности участников автоаварии уточняются», — отметили в ведомстве.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top