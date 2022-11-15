Пассажир украл смартфон у стюардессы на борту самолета в Махачкале

В махачкалинском аэропорту специалисты транспортной полиции по горячим следам выявили кражу смартфона, информирует пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СКФО.

Как заявили в Управлении, командир воздушного судна проинформировал, что во время полета у бортпроводницы был украден принадлежащий ей телефон. После получения сведений, работники транспортной полиции определили личность подозреваемого в совершении преступления. Им стал в прошлом судимый 35-летний гражданин ближнего зарубежья.

В ходе разбирательства было выявлено, что злоумышленник украл со служебного места стюардессы дорогостоящий смартфон, который далее и был найден у него полицейскими. Сумма ущерба составила около 70 000 рублей.

«В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России “Кража”. Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до 5 лет», – отметило ведомство.