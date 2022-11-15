Эвакуация осуществляется в связи с поступившими сигналами о минировании. Корпусы образовательных организаций проверят специалисты с обученными собаками.
Стоит напомнить, накануне в учебных заведениях Махачкалы и Хасавюрта также проходила эвакуация.
Вновь в махачкалинских школах прозвучала эвакуация для учащихся.
Эвакуация осуществляется в связи с поступившими сигналами о минировании. Корпусы образовательных организаций проверят специалисты с обученными собаками.
Стоит напомнить, накануне в учебных заведениях Махачкалы и Хасавюрта также проходила эвакуация.
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