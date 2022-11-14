Как показывает следствие, работники администрации Южно-Сухокумска, являясь должностными лицами, в функции которых входит выполнение полномочий по непосредственному управлению сектором ЖКХ, недобросовестно отнеслись к осуществлению возложенных на них должностных обязанностей в области организации работы ЖКХ по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории города.
Чиновники Южно-Сухокумска стали участниками уголовного дела из-за нападения бродячих собак
- Автор Дарья
- 14 ноября, 2022. Понедельник 16:15
Тарумовский межрайонный следственный отдел по результатам проверки информации, опубликованной в сети, о нападении собак на двух жителей города Южно-Сухокумска, возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих животных.
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