ЗАМАНА - Чиновники Южно-Сухокумска стали участниками уголовного дела из-за нападения бродячих собак

Чиновники Южно-Сухокумска стали участниками уголовного дела из-за нападения бродячих собак

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14 ноября, 2022. Понедельник 16:15
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Чиновники Южно-Сухокумска стали участниками уголовного дела из-за нападения бродячих собак

Тарумовский межрайонный следственный отдел по результатам проверки информации, опубликованной в сети, о нападении собак на двух жителей города Южно-Сухокумска, возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих животных.

Чиновники Южно-Сухокумска стали участниками уголовного дела из-за нападения бродячих собак

Как показывает следствие, работники администрации Южно-Сухокумска, являясь должностными лицами, в функции которых входит выполнение полномочий по непосредственному управлению сектором ЖКХ, недобросовестно отнеслись к осуществлению возложенных на них должностных обязанностей в области организации работы ЖКХ по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории города.

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