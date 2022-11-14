"В ряде школ и детских садов города осуществляется эвакуация в связи с поступившими сигналами о минировании. Семьи оповещены об этом", — отмечается пресс-службой.
Здания школ будут проверены специалистами правоохранительных органов.
Сообщения о минировании пришли в некоторые махачкалинские школы, идет эвакуация сотрудников и детей, информирует пресс-служба мэрии города.
"В ряде школ и детских садов города осуществляется эвакуация в связи с поступившими сигналами о минировании. Семьи оповещены об этом", — отмечается пресс-службой.
Здания школ будут проверены специалистами правоохранительных органов.
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