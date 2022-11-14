ЗАМАНА - В махачкалинских школах эвакуировали детей из-за сообщений о минировании

В махачкалинских школах эвакуировали детей из-за сообщений о минировании

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14 ноября, 2022. Понедельник 12:17
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В махачкалинских школах эвакуировали детей из-за сообщений о минировании

Сообщения о минировании пришли в некоторые махачкалинские школы, идет эвакуация сотрудников и детей, информирует пресс-служба мэрии города.

В махачкалинских школах эвакуировали детей из-за сообщений о минировании

"В ряде школ и детских садов города осуществляется эвакуация в связи с поступившими сигналами о минировании. Семьи оповещены об этом", — отмечается пресс-службой.

Здания школ будут проверены специалистами правоохранительных органов.

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