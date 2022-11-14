18-летний дагестанец обвиняется в убийстве человека

Как показывает следствие, 10 ноября в селе Усемикент Каякентского района подозреваемый нанес множество ранений ножом в различные части тела 19-летнего знакомого. В результате этого жертва скончалась там же. Уточняют, что в данное время осуществляются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. «Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 Уголовного Кодекса России (убийство)», – заявляет ведомство.