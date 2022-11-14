Как показывает следствие, 10 ноября в селе Усемикент Каякентского района подозреваемый нанес множество ранений ножом в различные части тела 19-летнего знакомого. В результате этого жертва скончалась там же. Уточняют, что в данное время осуществляются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. «Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 Уголовного Кодекса России (убийство)», – заявляет ведомство.
18-летний дагестанец обвиняется в убийстве человека
- Автор Дарья
- 14 ноября, 2022. Понедельник 09:22
Следственные органы расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 18-летнего парня из Каякентского района, обвиняемого в убийстве, информирует пресс-служба СУ СКР по Дагестану.
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