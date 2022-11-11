Уголовное дело завели на владельца дома, в котором случился взрыв газа в селе Оружба

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины из села Оружба Магарамкентского района, в доме которого случился хлопок газовоздушной смеси, информирует пресс-служба СК по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Как показывает следствие, 5 ноября в селе Оружба Магарамкентского района владелец дома, в нарушение требований пожарной безопасности, посредством гофрированных металлических подводок и переходников подключил газовую плиту к линии газопровода.

9 ноября случилась утечка газа, в результате чего сформировалась опасная газовоздушная смесь, которая в итоге и воспламенилась. В результате этого 33-летняя девушка от полученных ожогов умерла в больнице, а трое ее детей с термическими ожогами различной степени находятся под наблюдением врачей.

«На данный момент по делу проводятся следственные действия, направленные на выявление виновных должностных лиц и привлечение их к уголовной ответственности. Процесс расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на контроль», – уточнило ведомство.