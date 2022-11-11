ЗАМАНА - Женщина из Кизляра попыталась дать взятку в 2 тысячи рублей полицейскому

Женщина из Кизляра попыталась дать взятку в 2 тысячи рублей полицейскому

Автор
11 ноября, 2022. Пятница 13:12
|||
Женщина из Кизляра попыталась дать взятку в 2 тысячи рублей полицейскому

Дознавателями возбуждено уголовное дело в отношении женщины, пытавшейся дать взятку работнику транспортной полиции, информирует пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СКФО.

Женщина из Кизляра попыталась дать взятку в 2 тысячи рублей полицейскому

Как заявило ведомство, в ходе несения службы на железнодорожном вокзале станции Кизляр представители патрульно-постовой службы остановили женщину, которая распивала спиртное в неположенном месте.

Жительницу города доставили в дежурную часть ЛОП на станции Кизляр. В ходе разбирательства 47-летняя женщина обратилась к полицейскому с просьбой не составлять в отношении неё административный протокол и пыталась передать ему взятку в размере 2 тысяч рублей. Противоправные действия задержанной были задокументированы в установленном законом порядке.

«На данный момент в отношении подозреваемой группой дознания ЛОП на станции Кизляр возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК России «Дача взятки лично в размере, не превышающем 10 000 рублей». Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до одного года», – уточняют в Управлении.

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top