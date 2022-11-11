Женщина из Кизляра попыталась дать взятку в 2 тысячи рублей полицейскому

Дознавателями возбуждено уголовное дело в отношении женщины, пытавшейся дать взятку работнику транспортной полиции, информирует пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СКФО.

Как заявило ведомство, в ходе несения службы на железнодорожном вокзале станции Кизляр представители патрульно-постовой службы остановили женщину, которая распивала спиртное в неположенном месте.

Жительницу города доставили в дежурную часть ЛОП на станции Кизляр. В ходе разбирательства 47-летняя женщина обратилась к полицейскому с просьбой не составлять в отношении неё административный протокол и пыталась передать ему взятку в размере 2 тысяч рублей. Противоправные действия задержанной были задокументированы в установленном законом порядке.

«На данный момент в отношении подозреваемой группой дознания ЛОП на станции Кизляр возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК России «Дача взятки лично в размере, не превышающем 10 000 рублей». Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до одного года», – уточняют в Управлении.