Бытовая ссора в Ногайском районе перешла в стрельбу

Как заявляет ведомство, 26-летний мужчина несколько раз совершил выстрелы из травматического пистолета в 46-летнего мужчину из села Кунбатар, который после этого был доставлен в больницу. Приехавшие на место инцидента сотрудники полиции опросили очевидцев и определили, что после выпитых алкогольных напитков между мужчинами начался бытовой спор. Как признался обвиняемый, во время конфликта участник потасовки зашел в дом. Решив, что он отправился за ножом, подозреваемый из бардачка своего автомобиля вытащил травматический пистолет и совершил 3 выстрела, 1 предупредительный, а остальные в область бедра и лицо. «Подозреваемый доставлен в отдел, травматический пистолет изъят. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», – отмечают в МВД по Дагестану.