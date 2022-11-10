ЗАМАНА - Бытовая ссора в Ногайском районе перешла в стрельбу

Бытовая ссора в Ногайском районе перешла в стрельбу

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10 ноября, 2022. Четверг 13:12
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Бытовая ссора в Ногайском районе перешла в стрельбу

Двое жителей Ногайского района устроили скандал, который закончился ранением одного из них, информирует пресс-служба регионального МВД.

Бытовая ссора в Ногайском районе перешла в стрельбу

Как заявляет ведомство, 26-летний мужчина несколько раз совершил выстрелы из травматического пистолета в 46-летнего мужчину из села Кунбатар, который после этого был доставлен в больницу. Приехавшие на место инцидента сотрудники полиции опросили очевидцев и определили, что после выпитых алкогольных напитков между мужчинами начался бытовой спор. Как признался обвиняемый, во время конфликта участник потасовки зашел в дом. Решив, что он отправился за ножом, подозреваемый из бардачка своего автомобиля вытащил травматический пистолет и совершил 3 выстрела, 1 предупредительный, а остальные в область бедра и лицо.      «Подозреваемый доставлен в отдел, травматический пистолет изъят. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», – отмечают в МВД по Дагестану.

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