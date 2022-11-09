ЗАМАНА - Более 100 грамм героина обнаружили у наркокурьера сотрудники транспортной полиции Дагестана

Более 100 грамм героина обнаружили у наркокурьера сотрудники транспортной полиции Дагестана

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09 ноября, 2022. Среда 15:48
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Более 100 грамм героина обнаружили у наркокурьера сотрудники транспортной полиции Дагестана

В процессе сопровождения пассажирского поезда, ехавшего из Москвы в Махачкалу, работники патрульно-постовой службы полиции Махачкалинского линейного управления МВД на транспорте обнаружили 23-летнего мужчину из ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконной продаже наркотических препаратов.

Более 100 грамм героина обнаружили у наркокурьера сотрудники транспортной полиции Дагестана

Как заявила пресс-служба Управления на транспорте России по СКФО, во время стоянки поезда на железнодорожной станции «Махачкала» подозреваемый был доставлен в дежурную часть линейного управления, где в процессе личного досмотра у него нашли и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно лабораторным исследованиям, содержимое пакета является наркотическим средством – героином, общей массой 117 граммов. Обвиняемый хранил вещества с целью реализации. «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК России “Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов”. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в Управлении.

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