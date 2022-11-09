Как заявила пресс-служба Управления на транспорте России по СКФО, во время стоянки поезда на железнодорожной станции «Махачкала» подозреваемый был доставлен в дежурную часть линейного управления, где в процессе личного досмотра у него нашли и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно лабораторным исследованиям, содержимое пакета является наркотическим средством – героином, общей массой 117 граммов. Обвиняемый хранил вещества с целью реализации. «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК России “Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов”. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в Управлении.
Более 100 грамм героина обнаружили у наркокурьера сотрудники транспортной полиции Дагестана
- Автор Дарья
- 09 ноября, 2022. Среда 15:48
В процессе сопровождения пассажирского поезда, ехавшего из Москвы в Махачкалу, работники патрульно-постовой службы полиции Махачкалинского линейного управления МВД на транспорте обнаружили 23-летнего мужчину из ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконной продаже наркотических препаратов.
Последнее от Дарья
- В 40 высокогорных селах Дагестана в 2023 году появится сотовая связь
- Дагестанцы выступили на гала-концерте «Мы вместе» в Санкт-Петербурге
- В Дагестане определены участки для мусоросортировочных станций
- К будущему году в Дербенте появится новая электрическая подстанция
- Джеймс Кэмерон объяснил причину такой длительности продолжения «Аватара»