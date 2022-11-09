Четыре грузовика задержал Россельхознадзор на дагестанском участке госграницы

На республиканском участке российско-азербайджанской госграницы госинспекторами Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора были остановлены 4 грузовика с подконтрольным грузом, информирует пресс-служба ведомства.

«Три большегруза с замороженными куриными лапками общим весом около 58 тонн ехали из Турции в Беларусь. Однако, согласно реестру организаций, аттестованных для ввоза продукции в страны Таможенного союза, ввоз субпродуктов и жиров птицы от этого экспортера ограничен с 2015 года.

Еще один грузовик с 18 тоннами свежемороженых креветок из Ирана ехал с недействительными сопроводительными документами. Перевозчик представил госинспекторам Россельхознадзора на транспортируемый груз ранее оформленный и внесенный в федеральную государственную информационную систему “Аргус” сертификат», – уточняет пресс-служба.

Как заявили сотрудники управления, в связи с этим данные грузы возвращены своим отправителям.