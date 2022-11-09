Нетрезвый покупатель учинил скандал в одном из магазинов в Дагестане

Полиция задержала 29-летнего мужчину из Буйнакского района, который в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал в магазине, информирует пресс-служба МВД по региону.

По сведениям ведомства, в полицию заявила работница магазина и рассказала, что ночью в селе Нижний Дженгутай у нее случился конфликт с пьяным покупателем. Он зашел с приятелем в магазин и пытался купить алкоголь в неположенное время. Продавщица отказала, что вызвало негативную реакцию со стороны мужчины – он был очень возмущён и нецензурно выражался в ее адрес, после чего взял бутылку, вскрыл и начал пить там же.

Приятель мужчины, который стоял рядом с ним, оплатил товар, но это не устроило обвиняемого: он вытащил из-под прилавка деньги и вернул их другу. Тот их брать отказался, после чего подозреваемый присвоил средства и покинул место инцидента.

«Полиция доставила подозреваемого в отдел, где он в поступке признался», – заявило ведомство.