По сведениям МВД, 48-летний местный житель нанес телесные повреждения 30-летнему мужчине в ходе возникшего конфликта и драки между гостями заведения, из-за чего тот попал в медучреждение. Сотрудники полиции доставили в отдел участников потасовки. «По предварительным данным, между мужчинами произошла драка из-за недопонимания, возникшего по причине буйного поведения одной из компаний отдыхающих, что мешало другим гостям», — уточняет ведомство.
В одном из кафе Махачкалы произошла массовая потасовка
- Автор Дарья
- 08 ноября, 2022. Вторник 10:52
В отдел МВД по Советскому району Махачкалы пришло сообщение о том, что в одном из кафе города произошла массовая драка. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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