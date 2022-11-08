ЗАМАНА - В Дербенте пойманы трое подозреваемых в краже из авто

В Дербенте пойманы трое подозреваемых в краже из авто

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08 ноября, 2022. Вторник 10:12
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В Дербенте пойманы трое подозреваемых в краже из авто

Сотрудники полиции в Дербенте поймали трех мужчин, которые подозреваются в краже из автомобиля, информирует пресс-служба МВД по региону.

В Дербенте пойманы трое подозреваемых в краже из авто

По сведениям ведомства, в полицию заявил местный житель, который рассказал о том, что неизвестные лица влезли в салон его автомашины «Ford Mondeo» и украли 170 тысяч рублей, смартфон и наушники общей стоимостью 50 тысяч рублей.  Полиция задержала подозреваемых – ими оказались жители Дербента и Табасаранского района, ранее судимые. Парни признались, что гуляя в ночное время у парка, они заметили нетрезвого мужчину, который задремал на обочине. Осторожно забрав у него ключи, обвиняемые проникли в салон его машины и похитили озвученное выше.  «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России (кража)», – заявили в МВД.

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