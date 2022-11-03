Задержаны два боевика, которые были причастны к нападению на Дагестан в 1999 году

«В процессе расследования уголовного дела, возбужденного в 1999 году по факту вторжения нелегальных вооруженных формирований под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на территорию Ботлихского района, а также совершенных в ходе него посягательств на представителей правоохранительных органов и военнослужащих России, получены доказательства причастности жителей Нефтекумского района Ставропольского края Темирали Заракаева и Эдуарда Таушева к совершению указанных преступлений», – заявляет пресс-служба.

Выявлено, что летом 1999 года они по своей воле вошли в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и активно участвовали в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

«Заракаев и Таушев при содействии сотрудников ФСБ России и МВД России были задержаны. Следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с участием задержанных проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, направленные на определение их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе», – добавило ведомство.