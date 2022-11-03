Продажу более 5 кг наркотиков пресекли в Дагестане при поддержке бойцов ОМОН

Автор Дарья |||

Специалисты ОКОН Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте при поддержке бойцов ОМОН «Ягуар» на транспорте Управления Росгвардии по Дагестану в одном из районов региона обнаружили крупную партию наркотического вещества.