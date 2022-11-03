ЗАМАНА - Продажу более 5 кг наркотиков пресекли в Дагестане при поддержке бойцов ОМОН

Продажу более 5 кг наркотиков пресекли в Дагестане при поддержке бойцов ОМОН

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03 ноября, 2022. Четверг 12:47
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Продажу более 5 кг наркотиков пресекли в Дагестане при поддержке бойцов ОМОН

Специалисты ОКОН Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте при поддержке бойцов ОМОН «Ягуар» на транспорте Управления Росгвардии по Дагестану в одном из районов региона обнаружили крупную партию наркотического вещества.

Продажу более 5 кг наркотиков пресекли в Дагестане при поддержке бойцов ОМОН

Как заявила пресс-служба Росгвардии республики, при проведении оперативно-разыскных мероприятий был зафиксирован факт нелегального сбыта наркотического препарата растительного происхождения.  «Далее при обследовании жилья владельца наркотиков было выявлено и изъято большое число наркотического вещества в дозированной упаковке, подготовленного к продаже. Общий вес изъятого составил 5362,1 грамма», – заявило ведомство.

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