ЗАМАНА - Ювелирные украшения на 700 000 рублей украла у родственников девушка из Каспийска

Ювелирные украшения на 700 000 рублей украла у родственников девушка из Каспийска

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03 ноября, 2022. Четверг 00:04
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Ювелирные украшения на 700 000 рублей украла у родственников девушка из Каспийска

Девушку из Каспийска подозревают в краже ювелирных изделий на 700 000 рублей, информирует пресс-служба регионального МВД.

Ювелирные украшения на 700 000 рублей украла у родственников девушка из Каспийска

Накануне в полицию Каспийска с заявлением пришла 30-летняя местная жительница о том, что некто в период с августа по октябрь нынешнего года влез в ее жилье и украл ювелирные украшения на общую сумму 700 тысяч рублей.

В результате принятых мер выявлена и доставлена в отдел 23-летняя девушка. В краже она призналась и рассказала, что является близкой родственницей заявительницы.

«Имея доступ к сейфу, в котором хранились изделия, она в течение 3-х месяцев небольшими заходами и незаметно для остальных членов семьи похищала кольца, серьги и цепочки, после чего сдавала их в ломбард, а вырученные деньги тратила на личные цели. Украшения изъять не удалось, так как они перепроданы другим гражданам», – заявило ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России (кража).

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