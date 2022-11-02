ЗАМАНА - Полиция поймала 22-летнего жителя Дагогней, который ударил ножом своего отца

Полиция поймала 22-летнего жителя Дагогней, который ударил ножом своего отца

Автор
02 ноября, 2022. Среда 16:51
|||
Полиция поймала 22-летнего жителя Дагогней, который ударил ножом своего отца

Полицейские в Дагестанских огнях поймали подозреваемого в причинении вреда своему отцу, информирует пресс-служба МВД по региону.

Полиция поймала 22-летнего жителя Дагогней, который ударил ножом своего отца

«Накануне в полицию пришло сообщение о том, что 22-летний мужчина из города Дагестанские Огни в ходе ссоры ранил ножом своего 47-летнего отца. В результате инцидента тот попал в больницу», – уточняет ведомство.

Обвиняемый в поступке признался и сообщил, что инцидент произошел у них дома. Он сделал замечание своему отцу, после чего подвыпивший родитель начал вести себя агрессивно и угрожать ему ножом. Между родственниками завязалась драка, в ходе которой парень ударил отца ножом.

«По данному происшествию собран материал для принятия процессуального решения. Полиция устанавливает причины инцидента и проверяет достоверность показаний обвиняемого», – отмечают в МВД.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top