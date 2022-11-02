Полиция поймала 22-летнего жителя Дагогней, который ударил ножом своего отца

Полицейские в Дагестанских огнях поймали подозреваемого в причинении вреда своему отцу, информирует пресс-служба МВД по региону.

«Накануне в полицию пришло сообщение о том, что 22-летний мужчина из города Дагестанские Огни в ходе ссоры ранил ножом своего 47-летнего отца. В результате инцидента тот попал в больницу», – уточняет ведомство.

Обвиняемый в поступке признался и сообщил, что инцидент произошел у них дома. Он сделал замечание своему отцу, после чего подвыпивший родитель начал вести себя агрессивно и угрожать ему ножом. Между родственниками завязалась драка, в ходе которой парень ударил отца ножом.

«По данному происшествию собран материал для принятия процессуального решения. Полиция устанавливает причины инцидента и проверяет достоверность показаний обвиняемого», – отмечают в МВД.