Специалиста в Унцукульском районе уволили за непредставление данных о доходах

Эксперта отдела финансов администрации Унцукульского района освободили от поста за непредставление данных о доходах, информирует пресс-служба прокуратуры по региону.

Так, прокуратура Унцукульского района осуществила проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции. В результате проверки было выявлено, что эксперт отдела финансов администрации муниципального образования «Унцукульский район» в установленный срок не представил информацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей жены и несовершеннолетних детей.

«В целях устранения данных нарушений прокуратурой руководителю администрации района было внесено представление. После его рассмотрения сотрудник отдела финансов был освобожден от занимаемого поста», – заявил надзорный орган.