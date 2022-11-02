ЗАМАНА - Специалиста в Унцукульском районе уволили за непредставление данных о доходах

Специалиста в Унцукульском районе уволили за непредставление данных о доходах

Автор
02 ноября, 2022. Среда 08:48
|||
Специалиста в Унцукульском районе уволили за непредставление данных о доходах

Эксперта отдела финансов администрации Унцукульского района освободили от поста за непредставление данных о доходах, информирует пресс-служба прокуратуры по региону.

Специалиста в Унцукульском районе уволили за непредставление данных о доходах

Так, прокуратура Унцукульского района осуществила проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции. В результате проверки было выявлено, что эксперт отдела финансов администрации муниципального образования «Унцукульский район» в установленный срок не представил информацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей жены и несовершеннолетних детей.

«В целях устранения данных нарушений прокуратурой руководителю администрации района было внесено представление. После его рассмотрения сотрудник отдела финансов был освобожден от занимаемого поста», – заявил надзорный орган.

Прочитано 10 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top