Более 50 доз мефедрона изъято полицией у 17-летней жительницы Махачкалы

Махачкалинская полиция изъяла более 50 средних разовых доз мефедрона у 17-летней девушки, информирует пресс-служба МВД по республике.

Как заявило ведомство, инспекторы ДПС ГИБДД МВД Дагестана в Махачкале по улице Ю. Гагарина остановили автомобиль марки «Lada Priora».

В ходе осмотра салона сотрудники ДПС обратили внимание на то, что 17-летняя девушка, находившаяся там в качестве пассажирки, ведет себя странно.

При последующем общении нервозность несовершеннолетней только усиливалась и, как оказалось, неспроста. Полицейские нашли и изъяли у нее наркотическое средство мефедрон в количестве более 50 средних разовых доз.

«Полицейские подозреваемую доставили в отдел. Она призналась, что закладку с наркотиком купила посредством мессенджера для личного потребления», – заявили в МВД по региону.