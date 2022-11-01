По сведениям ведомства, пожар начался на 1 этаже четырехэтажного здания, площадь пожара составила примерно 300 квадратных метров. «В тушении огня использовали 8 единиц пожарно-спасательной техники. Эвакуировано 20 человек, пострадавших нет», – сообщили в МЧС. Возгорание ликвидировано.
В махачкалинском кафе «Павлония» случился пожар
- Автор Дарья
- 01 ноября, 2022. Вторник 14:13
1 ноября в Махачкале загорелось кафе «Павлония», информирует пресс-служба МЧС по республике.
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