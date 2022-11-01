ЗАМАНА - В махачкалинском кафе «Павлония» случился пожар

В махачкалинском кафе «Павлония» случился пожар

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01 ноября, 2022. Вторник 14:13
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В махачкалинском кафе «Павлония» случился пожар В махачкалинском кафе «Павлония» случился пожар

1 ноября в Махачкале загорелось кафе «Павлония», информирует пресс-служба МЧС по республике.

В махачкалинском кафе «Павлония» случился пожар

По сведениям ведомства, пожар начался на 1 этаже четырехэтажного здания, площадь пожара составила примерно 300 квадратных метров.  «В тушении огня использовали 8 единиц пожарно-спасательной техники. Эвакуировано 20 человек, пострадавших нет», – сообщили в МЧС. Возгорание ликвидировано.

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