ЗАМАНА - В Хасавюрте полиция обнаружила цех по нелегальному разливу алкоголя

В Хасавюрте полиция обнаружила цех по нелегальному разливу алкоголя

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01 ноября, 2022. Вторник 09:43
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В Хасавюрте полиция обнаружила цех по нелегальному разливу алкоголя

Сотрудники полиции в процессе осмотра домовладения 67-летнего жителя Хасавюрта выявили контрафактный алкоголь, информирует telegram-канал МВД по региону.

В Хасавюрте полиция обнаружила цех по нелегальному разливу алкоголя

В подвальном помещении дома работники МВД обнаружили 377 бутылок и 28 пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, 1800 пробок для бутылок, два фасовочных станка, один аппарат для розлива и акцизные марки.

Мужчину задержали и доставили в отдел. Как он признался, пустые бутылки из-под алкоголя, которые оставались после торжеств, он выкупал в различных банкетных залах Хасавюрта.

Далее, смешивая воду и спирт, которые он приобрел заранее, разливал в бутылки. Продавал свой товар обвиняемый на свадьбах Хасавюртовского района.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.

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