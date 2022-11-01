В Хасавюрте полиция обнаружила цех по нелегальному разливу алкоголя

В подвальном помещении дома работники МВД обнаружили 377 бутылок и 28 пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, 1800 пробок для бутылок, два фасовочных станка, один аппарат для розлива и акцизные марки.

Мужчину задержали и доставили в отдел. Как он признался, пустые бутылки из-под алкоголя, которые оставались после торжеств, он выкупал в различных банкетных залах Хасавюрта.

Далее, смешивая воду и спирт, которые он приобрел заранее, разливал в бутылки. Продавал свой товар обвиняемый на свадьбах Хасавюртовского района.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.