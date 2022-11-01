Чемпиона мира по шахматам Карпова подключили к ИВЛ

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов попал в московскую больницу. Об этом информирует РИА Новости .

«Карпова доставили в больницу в субботу, у него перелом шейки бедра и черепно-мозговая травма. Предварительно, он получил травмы из-за падения», — отмечает источник в правоохранительных органах. 71-летний гроссмейстер поступил в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского.

PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис уточнил, что появившиеся ранее сведения об избиении Карпова не соответствует реальности. По информации медицинского учреждения, его состояние тяжелое. Карпов подключен к ИВЛ-аппарату.