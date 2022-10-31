«26-летний водитель Mercedes-Benz наехал на 74-летнего пешехода, двигавшегося по центру проезжей части дороги», – отмечают в МВД,
В результате инцидента от полученных травм мужчина погиб на месте.
Авария со смертельным исходом произошла накануне на автомобильной дороге «Астрахань – Махачкала» в Махачкале, информирует пресс-служба МВД региона.
«26-летний водитель Mercedes-Benz наехал на 74-летнего пешехода, двигавшегося по центру проезжей части дороги», – отмечают в МВД,
В результате инцидента от полученных травм мужчина погиб на месте.
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