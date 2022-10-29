ЗАМАНА - В каспийской многоэтажке загорелась квартира, есть пострадавшие

В каспийской многоэтажке загорелась квартира, есть пострадавшие

Автор
29 октября, 2022. Суббота 00:18
||||
В каспийской многоэтажке загорелась квартира, есть пострадавшие В каспийской многоэтажке загорелась квартира, есть пострадавшие

28 октября в многоэтажном жилом доме в Каспийске по улице Молодежная произошло возгорание, информирует пресс-служба МЧС по региону.

В каспийской многоэтажке загорелась квартира, есть пострадавшие

По сведениям чрезвычайного ведомства, огонь был ликвидирован, есть пострадавшие. 

Причиной возгорания послужил взрыв газа. Новость будет дополняться.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top