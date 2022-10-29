По сведениям чрезвычайного ведомства, огонь был ликвидирован, есть пострадавшие.
Причиной возгорания послужил взрыв газа. Новость будет дополняться.
28 октября в многоэтажном жилом доме в Каспийске по улице Молодежная произошло возгорание, информирует пресс-служба МЧС по региону.
По сведениям чрезвычайного ведомства, огонь был ликвидирован, есть пострадавшие.
Причиной возгорания послужил взрыв газа. Новость будет дополняться.
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