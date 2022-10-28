В Дагестане 18-летняя девушка украла из сейфа 2 млн рублей

Экс-сотрудницу телекоммуникационной компании в Дагестане подозревают в краже крупной суммы наличных из офисного сейфа, информирует пресс-служба МВД по республике.

В отдел полиции по Избербашу заявил 32-летний житель Карабудахкентского района, который занимает пост начальника телекоммуникационной компании. Он сообщил, что некто проник ночью в офис и украл более 1,9 млн рублей.

Полиция задержала подозреваемую в краже, ею стала 18-летняя девушка, признавшаяся в преступлении.

Как выяснилось, обвиняемая недавно ушла из компании и не вернула ключи от офиса руководителю. Дождавшись поздней ночи, она отключила сигнализацию, открыла дверь и присвоила деньги из сейфа. Так она пыталась поправить свое материальное положение и уехать из республики.

Украденные денежные средства были возвращены директору, а в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».