ЗАМАНА - Организована проверка по факту возможной передачи взятки работнику ДПС в Хасавюрте

Организована проверка по факту возможной передачи взятки работнику ДПС в Хасавюрте

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28 октября, 2022. Пятница 08:11
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Организована проверка по факту возможной передачи взятки работнику ДПС в Хасавюрте

В сети появилась запись, на которой можно увидеть кадры потенциально противоправной деятельности работника ДПС в Хасавюрте. 

Организована проверка по факту возможной передачи взятки работнику ДПС в Хасавюрте

Съёмка осуществлялась на смартфон. На ролике видно как сотрудник ГИБДД, находясь в служебной машине с неустановленным лицом, принимает от последнего предположительно денежные средства.  

По данному факту руководством МВД и следственными органами Следственного комитета России по региону начата проверка на выявление всех обстоятельств инцидента, информирует пресс-служба ведомства.  По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

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