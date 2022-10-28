Съёмка осуществлялась на смартфон. На ролике видно как сотрудник ГИБДД, находясь в служебной машине с неустановленным лицом, принимает от последнего предположительно денежные средства.
По данному факту руководством МВД и следственными органами Следственного комитета России по региону начата проверка на выявление всех обстоятельств инцидента, информирует пресс-служба ведомства. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.
Организована проверка по факту возможной передачи взятки работнику ДПС в Хасавюрте
- Автор Дарья
- 28 октября, 2022. Пятница 08:11
В сети появилась запись, на которой можно увидеть кадры потенциально противоправной деятельности работника ДПС в Хасавюрте.
Съёмка осуществлялась на смартфон. На ролике видно как сотрудник ГИБДД, находясь в служебной машине с неустановленным лицом, принимает от последнего предположительно денежные средства.
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