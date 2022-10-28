Организована проверка по факту возможной передачи взятки работнику ДПС в Хасавюрте

В сети появилась запись, на которой можно увидеть кадры потенциально противоправной деятельности работника ДПС в Хасавюрте.

Съёмка осуществлялась на смартфон. На ролике видно как сотрудник ГИБДД, находясь в служебной машине с неустановленным лицом, принимает от последнего предположительно денежные средства.



По данному факту руководством МВД и следственными органами Следственного комитета России по региону начата проверка на выявление всех обстоятельств инцидента, информирует пресс-служба ведомства. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.