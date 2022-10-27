ЗАМАНА - Суд поддержал иск ООО «Газпром трансгаз Махачкала» о сносе дома вблизи газопровода

Суд поддержал иск ООО «Газпром трансгаз Махачкала» о сносе дома вблизи газопровода

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27 октября, 2022. Четверг 15:47
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Суд поддержал иск ООО «Газпром трансгаз Махачкала» о сносе дома вблизи газопровода

Дербентский районный суд удовлетворил иск ООО «Газпром трансгаз Махачкала» о сносе незаконного дома в зоне минимально допустимых расстояний (ЗМДР) до газопровода-отвода к Дербенту, информирует пресс-служба организации.

Суд поддержал иск ООО «Газпром трансгаз Махачкала» о сносе дома вблизи газопровода

«Землепользователь самостоятельно снес дом, построенный на расстоянии 75 м от оси газопровода, ведь это представляло опасность не только для самого объекта газотранспортной системы, но и в случае аварии угрожало жизни жителям этого дома», – заявила пресс-служба.

В границах охранных зон (ОЗ) и ЗМДР до газопроводов работают ограничения по использованию земель. Там запрещено возводить жилые дома или другие здания, строения и сооружения, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, сажать многолетние растения, осуществлять какие-либо работы.

В этом случае досудебная работа, которую провели специалисты с землепользователем-нарушителем, результатов не дала, и ООО «Газпром трансгаз Махачкала» заявило в суд.

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