Авария случилась накануне на пересечении улиц М. Мусаева и А. Бондаренко в районе Семендер. 17-летний махачкалинец, управляя скутером Fortune YHXTE, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении «ВАЗ-2190», за рулем которого сидел 29-летний житель поселка Семендер. «В результате ДТП несовершеннолетний водитель скутера с различными травмами был госпитализирован», – заявило ведомство.
Несовершеннолетний на скутере попал в ДТП в пригороде Махачкалы
- Автор Дарья
- 26 октября, 2022. Среда 16:26
Скутер под управлением подростка и автомобиль столкнулись в пригороде Махачкалы, информирует пресс-служба МВД по республике.
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