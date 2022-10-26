Несовершеннолетний на скутере попал в ДТП в пригороде Махачкалы

Скутер под управлением подростка и автомобиль столкнулись в пригороде Махачкалы, информирует пресс-служба МВД по республике.

Авария случилась накануне на пересечении улиц М. Мусаева и А. Бондаренко в районе Семендер. 17-летний махачкалинец, управляя скутером Fortune YHXTE, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении «ВАЗ-2190», за рулем которого сидел 29-летний житель поселка Семендер. «В результате ДТП несовершеннолетний водитель скутера с различными травмами был госпитализирован», – заявило ведомство.