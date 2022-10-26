ЗАМАНА - Несовершеннолетний на скутере попал в ДТП в пригороде Махачкалы

Несовершеннолетний на скутере попал в ДТП в пригороде Махачкалы

Автор
26 октября, 2022. Среда 16:26
|||
Несовершеннолетний на скутере попал в ДТП в пригороде Махачкалы

Скутер под управлением подростка и автомобиль столкнулись в пригороде Махачкалы, информирует пресс-служба МВД по республике.

Несовершеннолетний на скутере попал в ДТП в пригороде Махачкалы

Авария случилась накануне на пересечении улиц М. Мусаева и А. Бондаренко в районе Семендер. 17-летний махачкалинец, управляя скутером Fortune YHXTE, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении «ВАЗ-2190», за рулем которого сидел 29-летний житель поселка Семендер.  «В результате ДТП несовершеннолетний водитель скутера с различными травмами был госпитализирован», – заявило ведомство.

Прочитано 44 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top