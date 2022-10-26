ЗАМАНА - Дагестанец на свадьбе в Дербенте напал с ножом на знакомого

Дагестанец на свадьбе в Дербенте напал с ножом на знакомого

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26 октября, 2022. Среда 15:48
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Дагестанец на свадьбе в Дербенте напал с ножом на знакомого

Накануне в Дербенте в результате ссоры на свадьбе местный житель ударил ножом гостя, информирует пресс-служба МВД по республике.

Дагестанец на свадьбе в Дербенте напал с ножом на знакомого

Конфликт случился по улице Х. Тагиева. По подозрению в умышленном причинении вреда полиция задержала 21-летнего местного жителя, который признался в преступлении.

Задержанный рассказал, что в указанный день он пребывал на свадьбе. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, между ним и 21-летним парнем из Хасавюртовского района завязалась ссора, переросшая в драку. Далее мужчина ушел домой.

Однако позже он решил, что ушёл с торжества слишком рано, поэтому и вернулся на свадьбу. Заметив на улице недавнего оппонента, преступник вытащил имевшийся при себе нож и совершил удар. Пострадавший находится в больнице.

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