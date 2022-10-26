Два человека погибли и один пострадал в аварии в Новолакском районе

В Новолакском районе в результате аварии скончались два человека и один получил ранения, информирует пресс-служба МВД по региону.

ДТП случилось на первом километре автомобильной дороги «Хасавюрт – Солнечное». 60-летний мужчина из Кумторкалинского района, находясь за рулем Mercedes-Benz Vito, при совершении разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с «Лада-Гранта», которым управлял 21-летний парень.

«В результате инцидента пассажир автомобиля “Лада-Гранта” 21-летний житель Новолакского района от полученных тяжких травм ушел из жизни в карете скорой помощи. Оба водителя с различными ранениями были госпитализированы. Водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito скончался в больнице Хасавюрта», – сообщило ведомство.