ЗАМАНА - Два человека погибли и один пострадал в аварии в Новолакском районе

Два человека погибли и один пострадал в аварии в Новолакском районе

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26 октября, 2022. Среда 10:14
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Два человека погибли и один пострадал в аварии в Новолакском районе

В Новолакском районе в результате аварии скончались два человека и один получил ранения, информирует пресс-служба МВД по региону.

Два человека погибли и один пострадал в аварии в Новолакском районе

ДТП случилось на первом километре автомобильной дороги «Хасавюрт – Солнечное». 60-летний мужчина из Кумторкалинского района, находясь за рулем Mercedes-Benz Vito, при совершении разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с «Лада-Гранта», которым управлял 21-летний парень.

«В результате инцидента пассажир автомобиля “Лада-Гранта” 21-летний житель Новолакского района от полученных тяжких травм ушел из жизни в карете скорой помощи. Оба водителя с различными ранениями были госпитализированы. Водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito скончался в больнице Хасавюрта», – сообщило ведомство.

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