ЗАМАНА - Земский учитель в Дагестане осужден за мошенничество

Земский учитель в Дагестане осужден за мошенничество

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25 октября, 2022. Вторник 10:34
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Земский учитель в Дагестане осужден за мошенничество

Левашинский районный суд вынес приговор гражданину по обвинению в хищении 1 млн рублей по государственной программе «Земский учитель». Об этом информирует пресс-служба Прокуратуры региона.

Земский учитель в Дагестане осужден за мошенничество

Выявлено, что мужчина по договоренности с главой одной из сельских школ работал учителем без оформления трудового договора с января по август минувшего года. При этом он получал зарплату и отпускные выплаты.

В текущем году он укрыл факт осуществления им в 2021 учебном году трудовой деятельности и предоставил в Минобрнауки региона трудовой договор из сельской школы и документы, содержащие недостоверные данные. В результате чего в рамках госпрограммы «Земский учитель» ему была предоставлена единовременная компенсационная выплата в сумме миллиона рублей.

«Осужденному вынесено наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей. Гражданский иск Минобрнауки РД о взыскании похищенной суммы единовременной выплаты удовлетворен в полном объеме», – заявили в надзорном ведомстве.

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