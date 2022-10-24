Дагестанец пытался поджечь 28-летнюю девушку из-за отношений с женатым мужчиной

Инцидент случился накануне в Бабаюртовском районе. Некто облил 28-летнюю девушку бензином и пытался поджечь, информирует пресс-служба МВД по республике.

Полиция нашла подозреваемого в покушении на убийство. Им оказался ранее несколько раз судимый 33-летний мужчина из Бабаюрта.

«Мужчина признался, что просил потерпевшую разорвать отношения с его женатым приятелем, но она отказалась выполнять требования. Разозленный гражданин, угрожая расправой, облил горючей жидкостью комнаты ее дома и попытался поджечь. Однако его план не сработал из-за зажигалки, которая оказалась неисправной», – заявило ведомство.

Уточняют, что собранный полицейскими материал передан по подследственности в СУ СК России по региону.