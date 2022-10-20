Дагестанец получил 8 лет лишения свободы за убийство знакомого

Как показывает следствие, в феврале нынешнего года в селе Кванада Цумадинского района обвиняемый встретил своего знакомого, с которым ранее у него сложились сложные отношения. В ходе скандала, перешедшего в драку, он нанес последнему складным карманным ножом два удара в жизненно важные органы – переднею поверхность брюшной стенки и в подмышечную область слева.

«С учетом позиции гособвинителя – прокурора Цумадинского района – преступник получил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – заявляет прокуратура региона.