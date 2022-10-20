Махачкалинский нотариус в уличен в подделке документов

По материалам проверки прокуратуры Советского района Махачкалы возбуждено уголовное дело о нелегальном обналичивании денежных средств с использованием исполнительной надписи частного нотариуса. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Выявлено, что на основании исполнительной надписи нотариуса Махачкалы в договоре займа в адрес лица, живущего на территории другого региона России, перечислены денежные средства в сумме 1,5 млн рублей от компании «Старт», прекратившей работу весной нынешнего года.

«Согласно объяснениям гражданина, ООО “Старт” ему незнакомо, подписи под официальными документами указанного юридического лица никогда не ставил, денежные средства от компании ему не приходили. Кроме того, Дагестан данный гражданин не посещал, об исполнительной надписи нотариуса не знает», – заявляет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 202.

Процесс расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль.