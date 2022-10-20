ЗАМАНА - Полиция поймала дагестанца, подозреваемого в убийстве родной сестры и соседа

Полиция поймала дагестанца, подозреваемого в убийстве родной сестры и соседа

Автор
20 октября, 2022. Четверг 13:16
|||
Полиция поймала дагестанца, подозреваемого в убийстве родной сестры и соседа

Полиция поймала 37-летнего жителя Буйнакска, которого подозревают в убийстве родной сестры и соседа, информирует пресс-служба регионального МВД.

Полиция поймала дагестанца, подозреваемого в убийстве родной сестры и соседа

Стоит напомнить, что 21 сентября нынешнего года в Буйнакске мужчина в ходе возникшей ссоры из оружия сделал 4 выстрела в свою 40-летнюю сестру и ударил ножом в брюшную полость 46-летнего соседа.  В результате трагедии пострадавший мужчина и сестра преступника с ранениями в область шеи и грудной клетки были госпитализированы, но в итоге оба скончались. «Подозреваемый в убийстве был объявлен в розыск. В процессе осуществленных оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан сотрудниками УУР региона», – заявило ведомство.

Прочитано 11 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top