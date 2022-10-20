Стоит напомнить, что 21 сентября нынешнего года в Буйнакске мужчина в ходе возникшей ссоры из оружия сделал 4 выстрела в свою 40-летнюю сестру и ударил ножом в брюшную полость 46-летнего соседа. В результате трагедии пострадавший мужчина и сестра преступника с ранениями в область шеи и грудной клетки были госпитализированы, но в итоге оба скончались. «Подозреваемый в убийстве был объявлен в розыск. В процессе осуществленных оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан сотрудниками УУР региона», – заявило ведомство.
Полиция поймала дагестанца, подозреваемого в убийстве родной сестры и соседа
- Автор Дарья
- 20 октября, 2022. Четверг 13:16
Полиция поймала 37-летнего жителя Буйнакска, которого подозревают в убийстве родной сестры и соседа, информирует пресс-служба регионального МВД.
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