Полиция поймала дагестанца, подозреваемого в убийстве родной сестры и соседа

Стоит напомнить, что 21 сентября нынешнего года в Буйнакске мужчина в ходе возникшей ссоры из оружия сделал 4 выстрела в свою 40-летнюю сестру и ударил ножом в брюшную полость 46-летнего соседа. В результате трагедии пострадавший мужчина и сестра преступника с ранениями в область шеи и грудной клетки были госпитализированы, но в итоге оба скончались. «Подозреваемый в убийстве был объявлен в розыск. В процессе осуществленных оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан сотрудниками УУР региона», – заявило ведомство.