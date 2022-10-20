Трое дагестанцев украли бычков, после чего были задержаны полицией

Как сообщается, в конце сентября трое молодых парней, в том числе подросток, похитили на окраине села Новониколаевка двух бычков. В ходе оперативно-разыскных мероприятий преступников задержали. «В ходе разбирательства 21-летний подозреваемый признался, что вместе со своими знакомыми проезжал мимо данного населенного пункта и увидел крупный рогатый скот. Быстро смекнув, каким образом можно заработать денег, он предложил ребятам украсть двух бычков, а прибыль поделить между собой. Убедившись, что рядом никого нет, парни загрузили животных, принадлежащих местной жительнице, и отвезли на ферму в Дербентский район с расчетом сдать на убой. Реализовать свой план они не смогли, так как их поймали», – заявляет МВД по республике. Похищенные бычки изъяты и возвращены владелице. В отношении одного из участников возбуждено уголовное дело по статье 150 Уголовного Кодекса России (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и 158 УК России (кража), в отношении остальных – по статье 158 УК России.