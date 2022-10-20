ЗАМАНА - Дагестанка родила ребенка в полицейской машине

Дагестанка родила ребенка в полицейской машине

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20 октября, 2022. Четверг 11:41
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Дагестанка родила ребенка в полицейской машине Дагестанка родила ребенка в полицейской машине

Махачкалинская полиция помогла беременной женщине доехать до роддома. В перинатальный центр они попали уже с младенцем.

Дагестанка родила ребенка в полицейской машине

Как информирует пресс-служба МВД по региону, необычный случай с сотрудниками ГИБДД Каримом Чупаловым и Камилом Катибовым произошел 15 октября.

Во время несения службы к ним обратилась женщина и рассказала, что в ее авто сидит роженица, после чего попросила о помощи.

Инспекторы ДПС довезли беременную до Республиканского перинатального центра.

«Ребенок родился прямо в машине. Медики отмечают, что небольшое промедление могло серьезно навредить жизни и здоровью младенца», – уточняет пресс-служба ведомства.

Как заметила врач-гинеколог Перинатального центра Зарема Асламханова, благодаря оперативности полицейских беременная была доставлена вовремя, в связи с чем роды прошли благополучно. Жизням матери и малыша ничего не угрожает, их скоро выпишут.

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