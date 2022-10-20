Примерно 17 000 дагестанцев пребывают без электроснабжения с 8 утра

Так, сегодня, в 8:10 ч. по мск от диспетчера ОАО «Дагэнерго» пришли сведения о том, что произошло аварийное отключение электроэнергии в 32 населенных пунктах в 4 муниципальных районах Дагестана. Уточняется, что примерное время возвращения электроснабжения – 18:00 ч. по мск.