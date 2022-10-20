ЗАМАНА - Примерно 17 000 дагестанцев пребывают без электроснабжения с 8 утра

Примерно 17 000 дагестанцев пребывают без электроснабжения с 8 утра

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20 октября, 2022. Четверг 11:21
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Примерно 17 000 дагестанцев пребывают без электроснабжения с 8 утра

Аварийное отключение электричества случилось в 32 населенных пунктах Дагестана, информирует пресс-служба МЧС по республике.

Примерно 17 000 дагестанцев пребывают без электроснабжения с 8 утра

Так, сегодня, в 8:10 ч. по мск от диспетчера ОАО «Дагэнерго» пришли сведения о том, что произошло аварийное отключение электроэнергии в 32 населенных пунктах в 4 муниципальных районах Дагестана.  Уточняется, что примерное время возвращения электроснабжения – 18:00 ч. по мск.

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