Уголовные дела открыты в отношении подозреваемых в краже продуктов в школах Махачкалы

Следователи открыли 3 уголовных дела в отношении заместителя руководителя и эксперта первой категории МКУ «Махачкалапродукт» и заведующих производством трех школ Махачкалы. Их подозревают во взяточничестве, информирует пресс-служба СК по республике.

Как показывает следствие, с сентября минувшего года по март текущего МКУ «Махачкалапродукт» ежемесячно предоставляла трем махачкалинским школам продукты сверх необходимой нормы, которые предназначались для обеспечения горячим здоровым питанием учащихся начальных классов школ города.

Заведующими производством учебных заведений эти продукты реализовались третьим лицам и в торговые объекты, а полученные после их продажи часть денежных средств в качестве взяток передавались эксперту первой категории, которая в свою очередь передавала их заместителю руководителя муниципального казенного учреждения.

По делу осуществляется комплекс следственных действий, который направлен на закрепление доказательственной базы.