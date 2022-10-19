ЗАМАНА - Уголовные дела открыты в отношении подозреваемых в краже продуктов в школах Махачкалы

Уголовные дела открыты в отношении подозреваемых в краже продуктов в школах Махачкалы

Автор
19 октября, 2022. Среда 01:37
|||
Уголовные дела открыты в отношении подозреваемых в краже продуктов в школах Махачкалы

Следователи открыли 3 уголовных дела в отношении заместителя руководителя и эксперта первой категории МКУ «Махачкалапродукт» и заведующих производством трех школ Махачкалы. Их подозревают во взяточничестве, информирует пресс-служба СК по республике.

Уголовные дела открыты в отношении подозреваемых в краже продуктов в школах Махачкалы

Как показывает следствие, с сентября минувшего года по март текущего МКУ «Махачкалапродукт» ежемесячно предоставляла трем махачкалинским школам продукты сверх необходимой нормы, которые предназначались для обеспечения горячим здоровым питанием учащихся начальных классов школ города.

Заведующими производством учебных заведений эти продукты реализовались третьим лицам и в торговые объекты, а полученные после их продажи часть денежных средств в качестве взяток передавались эксперту первой категории, которая в свою очередь передавала их заместителю руководителя муниципального казенного учреждения.

По делу осуществляется комплекс следственных действий, который направлен на закрепление доказательственной базы.

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top