ЗАМАНА - Партию новых смартфонов и кошельки Louis Vuitton пытались нелегально ввезти в Махачкалу

Партию новых смартфонов и кошельки Louis Vuitton пытались нелегально ввезти в Махачкалу

Автор
18 октября, 2022. Вторник 15:17
|||
Партию новых смартфонов и кошельки Louis Vuitton пытались нелегально ввезти в Махачкалу

Смартфоны и кошельки, незадекларированные в установленном порядке, обнаружены в махачкалинском аэропорту, информирует пресс-служба Дагестанской таможни.

Партию новых смартфонов и кошельки Louis Vuitton пытались нелегально ввезти в Махачкалу

Как заявляло ведомство, 14 незадекларированных гаджетов Apple iPhone 14 Pro и 26 кожаных кошельков Louis Vuitton выявили дагестанские таможенники у гражданина России, прилетевшего из Дубая. «Число перемещаемого товара говорило о том, что он ввозился не в личных, а в коммерческих целях и подлежал декларированию с уплатой таможенных платежей. В связи с этим в отношении пассажира открыто дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП России “Недекларирование”», – отметило ведомство.

Прочитано 9 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top