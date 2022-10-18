Как заявляло ведомство, 14 незадекларированных гаджетов Apple iPhone 14 Pro и 26 кожаных кошельков Louis Vuitton выявили дагестанские таможенники у гражданина России, прилетевшего из Дубая. «Число перемещаемого товара говорило о том, что он ввозился не в личных, а в коммерческих целях и подлежал декларированию с уплатой таможенных платежей. В связи с этим в отношении пассажира открыто дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП России “Недекларирование”», – отметило ведомство.
Партию новых смартфонов и кошельки Louis Vuitton пытались нелегально ввезти в Махачкалу
- Автор Дарья
- 18 октября, 2022. Вторник 15:17
Смартфоны и кошельки, незадекларированные в установленном порядке, обнаружены в махачкалинском аэропорту, информирует пресс-служба Дагестанской таможни.
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