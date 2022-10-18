ЗАМАНА - Глава Дагестана выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в Ейске

Глава Дагестана выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в Ейске

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18 октября, 2022. Вторник 13:14
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Глава Дагестана выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в Ейске

Руководитель РД Сергей Меликов выразил соболезнования семьям и близким погибших в трагедии в городе Ейске Краснодарского края.

Глава Дагестана выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в Ейске

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, каждому, кого коснулась трагедия в Ейске. Скорейшего восстановления всем, кто оказался в больнице. Дагестанцы очень чутко реагируют на чужую боль, мы готовы оказать любую помощь нашим друзьям из Краснодарского края. Скорбим вместе с вами», – высказался Меликов.

17 октября в ходе выполнения тренировочного полета истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул во дворе многоквартирного дома. Начался пожар, который охватил первые 5 этажей здания. В результате трагедии в Ейске скончались 13 человек, 19 ранены.

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