Дагестанца осудили за призывы к экстремизму

Ахтынский районный суд Республики Дагестан, рассмотрев уголовное дело, возбужденное на основании материалов УФСБ России по Южному военному округу, признал виновным уроженца с. Кака Ахтынского района Республики Дагестан Алимова Б.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Установлено, что Алимов Б.М. в августе 2019 года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

19.09.2022 суд приговорил Алимова Б.М. к лишению свободы сроком на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций, сроком на 1 год. На основании ст. 73 УК России суд постановил назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 год.

29.09.2022 приговор суда вступил в законную силу.

За указанное преступление законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по РД