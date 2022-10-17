В Дагестане 12 человек ушли из жизни и 45 пострадали в авариях за неделю

С 10 по 16 октября в Дагестане произошло 30 ДТП, информирует Госавтоинспекция республики.

В результате аварий ушли из жизни 12 человек, среди них один ребёнок. 45 человек получили травмы, среди раненых 4 детей.

Стоит заметить, что только за выходные в ДТП скончались 6 человек.