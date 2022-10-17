В результате аварий ушли из жизни 12 человек, среди них один ребёнок. 45 человек получили травмы, среди раненых 4 детей.
Стоит заметить, что только за выходные в ДТП скончались 6 человек.
С 10 по 16 октября в Дагестане произошло 30 ДТП, информирует Госавтоинспекция республики.
В результате аварий ушли из жизни 12 человек, среди них один ребёнок. 45 человек получили травмы, среди раненых 4 детей.
Стоит заметить, что только за выходные в ДТП скончались 6 человек.
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