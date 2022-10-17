Более 50 000 литров нелегального алкоголя утилизировано в СКФО

В октябре нынешнего года специализированная организация АО «Росспиртпром» в СКФО утилизировала более 50 000 литров незаконной алкогольной продукции.

«В период с 3 октября по 11 октября под контролем сотрудников Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу компанией «Росспиртпром» утилизировано более 50 000 бутылок нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции», – заявила пресс-служба Управления.

Уточняют, что факты незаконного оборота данной продукции обнаружились в ходе ранее осуществленных контрольных мероприятий на территории СКФО специалистами Управления Росалкогольрегулирования совместно с представителями правоохранительных органов.