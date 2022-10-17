Выявлено, что сотрудники администрации при разрешении обращений граждан ответы заявителям направляют с нарушением срока.
С целью ликвидации нарушений закона природоохранным прокурором руководителю органа местного самоуправления направлено представление.
«По постановлениям природоохранного прокурора мировым судьей судебного участка Магарамкентского района должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму в размере 20 000 рублей», – заявляет ведомство.