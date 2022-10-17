ЗАМАНА - Руководителя района в Дагестане суд оштрафовал за несвоевременное рассмотрение обращений жителей

Руководителя района в Дагестане суд оштрафовал за несвоевременное рассмотрение обращений жителей

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17 октября, 2022. Понедельник 11:12
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Руководителя района в Дагестане суд оштрафовал за несвоевременное рассмотрение обращений жителей

Руководитель Магарамкентского района привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, информирует пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Руководителя района в Дагестане суд оштрафовал за несвоевременное рассмотрение обращений жителей

Выявлено, что сотрудники администрации при разрешении обращений граждан ответы заявителям направляют с нарушением срока.

С целью ликвидации нарушений закона природоохранным прокурором руководителю органа местного самоуправления направлено представление.

«По постановлениям природоохранного прокурора мировым судьей судебного участка Магарамкентского района должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму в размере 20 000 рублей», – заявляет ведомство.

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