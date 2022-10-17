Как заявил начальник дагестанского следственного управления Дмитрий Беляев, начиная собрание, за озвученный период в следственные отделы пришло 4 467 сообщений о преступлениях, по которым принято 3 845 решений, открыто 1 064 уголовных дела.
«В производстве следователей следственного управления пребывало 1 757 уголовных дел, окончено производством 1 029 уголовных дел, в суды передано 947 уголовных дел.
По оконченным производством уголовным делам расследовано 837 тяжких и особо тяжких преступлений (АППГ – 740), в том числе более 100 преступлений прошлых лет», – рассказал Беляев.