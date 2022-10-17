ЗАМАНА - Более 800 тяжких преступлений раскрыл СК Дагестана с начала 2022 года

Более 800 тяжких преступлений раскрыл СК Дагестана с начала 2022 года

Автор
17 октября, 2022. Понедельник 10:40
|||
Более 800 тяжких преступлений раскрыл СК Дагестана с начала 2022 года

Об итогах работы за 9 месяцев с начала текущего года говорили на совещании следственного управления СК республики, информирует пресс-служба ведомства.

Более 800 тяжких преступлений раскрыл СК Дагестана с начала 2022 года

Как заявил начальник дагестанского следственного управления Дмитрий Беляев, начиная собрание, за озвученный период в следственные отделы пришло 4 467 сообщений о преступлениях, по которым принято 3 845 решений, открыто 1 064 уголовных дела.

«В производстве следователей следственного управления пребывало 1 757 уголовных дел, окончено производством 1 029 уголовных дел, в суды передано 947 уголовных дел.

По оконченным производством уголовным делам расследовано 837 тяжких и особо тяжких преступлений (АППГ – 740), в том числе более 100 преступлений прошлых лет», – рассказал Беляев.

Прочитано 29 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top